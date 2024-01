Kökçü: «Fui transferido por muito dinheiro, tenho de corresponder em campo»

Benfica venceu este sábado por 3-0 no reduto do Arouca. Rafa (39 minutos), Kökçü (47) e Musa (85) marcaram os golos. "Sabiamos que eles iam ter a defesa alta. Queriam colocar-nos em fora-de-jogo. Houve 2 golos anulados por isso. Sabíamos o que tínhamos de fazer. Foi excelente", considerou Kökçü.Questionado se foi o seu melhor desempenho, o jogador turco respondeu: "Não sei. Só me sinto feliz por termos vencido. Tentei focar-me mais na performance da equipa do que na minha. Amanhã em casa, posso ver se foi o meu melhor jogo.""É normal ter sentido pressão. Fui transferido por muito dinheiro, tenho de corresponder em campo. No início é difícil. Sou muito novo. É a primeira vez que estou fora de Holanda. A adaptação foi um bocadinho difícil. Tive de me adaptar ao país. Seis meses depois sinto-me mais adaptado a tudo", frisou.