Kökçü quase certo frente à Real Sociedad e Bah ainda na luta

Bah e Kökçü também ainda estão a recuperar de problemas físicos, mas em fases diferentes de recuperação. De acordo com o que foi possível apurar, o médio turco, que falhou o encontro com o Estoril e com o Lusitânia, tem a presença praticamente certa no duelo com a Real Sociedad.Já Bah, a recuperar de uma lesão no pé esquerdo, ainda não tem a presença garantida com os bascos. De qualquer forma, tal como Di María, ainda há a esperança que possa recuperar a tempo do encontro da Champions.