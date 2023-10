Kovacevic diz que esteve "muito perto" do Benfica: «As malas já estavam feitas»

O guarda-redes Vladan Kovacevic, que defrontou nesta quinta-feira o Sporting ao serviço do Raków em jogo da Liga Europa, revelou que no verão de 2022 esteve em negociações adiantadas com o Benfica, confirmando assim a notícia avançada na altura por. "Estive próximo do Benfica, muito próximo mesmo. Falei muitas vezes com as pessoas do clube, mas a transferência acabou por cair", afirmou o guardião bósnio, de 25 anos, em entrevista à televisão 'Kanal Sportowy'."Não posso dizer os motivos pelos quais a transferência não se concretizou, mas repito: estive muito perto do Benfica. Aliás, a minha cabeça já estava em Lisboa e as malas já estavam feitas para viajar", revelou Kovacevic, acrescentando: "Infelizmente, não aconteceu..." No verão de 2022, Roger Schmidt pediu a contratação do guarda-redes, que já seguia desde os tempos em que orientava o PSV (tentou, aliás, levá-lo para a Holanda), mas o emblema polaco pediu mais de 5 M€ e os encarnados acabaram por desistir. Neste defeso, a SAD contratou Trubin que assumiu a titularidade após a saída de Vlachodimos para Inglaterra.