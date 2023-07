Lateral do Flamengo apontado ao Benfica

O jornalista brasileiro Wilson Pimentel, do portal brasileiro 'Torcedores', adianta que o Benfica estará interessado na contratação de Wesley, lateral direito do Flamengo. Segundo a publicação brasileira, terá mesmo havido um contacto exploratório feito por Rui Pedro Braz no início da semana, que contudo ainda não levou a qualquer proposta oficial.Com contrato com o Fla até dezembro de 2025, Wesley tem 19 anos e é visto como um dos jogadores com mais potencial nos cariocas, isto depois de se ter afirmado na formação principal, pela qual já totaliza 31 jogos.No início do ano, chegou a ser alvo de uma abordagem do Barcelona para um empréstimo (possibilidade que viria a ser recusada) e recentemente surgiu na rota do Crystal Palace. Os ingleses terão mesmo apresentado uma oferta de 15 milhões de euros, mais 5M€ em variáveis, mas o negócio não terá avançado.Ainda de acordo com o 'Torcedores', o Benfica chegou a avaliar outros laterais, como o também brasileiro Vanderson, do Monaco, mas a negociação também não avançou e, ao que tudo indica, Roger Schmidt não o vê como primeira opção.