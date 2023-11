«Liberdade de questionar não tem clube»: Sindicato de Jornalistas e CNID criticam Schmidt

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) e a Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID) criticaram a atitude de Roger Schmidt durante a conferência de análise ao Benfica-Sporting. Em causa está o facto de o treinador encarnado ter dito a um jornalista "provavelmente és do Sporting ou do FC Porto" após ser questionado sobre se o resultado fora melhor do que a exibição.Num artigo intitulado "A liberdade de questionar não tem clube", o Sindicato diz que as palavras de Schmidt "não podem ser toleradas" e que a sua atitude foi "inaceitável"."O Sindicato dos Jornalistas (SJ) repudia as declarações do treinador Roger Schmidt, após o jogo entre o Benfica e o Sporting, no estádio da Luz, quando questionou, por duas vezes, a preferência clubística de um jornalista presente na sala de imprensa, colocando em causa a sua independência e credibilidade. As declarações do técnico não podem ser toleradas num país em que tem que ser respeitada e garantida a liberdade de fazer perguntas.A atitude de Roger Schmidt é inaceitável num país em que a Liberdade de Imprensa é uma garantia fundamental e vinda de um protagonista que tem dimensão pública e social e que deve saber ter comportamentos responsáveis e ajustados a essa mesma dimensão.O Sindicato dos Jornalistas lamenta que, mais uma vez, os jornalistas sejam o bode expiatório para fugir a questões legítimas e que podem e devem ser feitas. Questionar é a essência do exercício do Jornalismo e atitudes como esta colocam em causa a idoneidade de uma classe profissional. Os jornalistas questionam, e vão continuar a questionar. É esse o seu papel. E está garantido na Constituição, no Artigo 38.º e chama-se Liberdade de Imprensa.O SJ aproveita para reiterar o apelo às Direções dos órgãos de informação, e respetivos profissionais, para que reajam ativamente a este tipo de atitudes, que atentam contra os jornalistas coletivamente, e tomem posição pública contra as mesmas. Ao jornalista em causa em concreto, o SJ coloca-se à disposição para tomar as ações que considerar convenientes.Já o CNID sublinhou que "Schmidt sabe, tem que saber, que desrespeitou um Jornalista que tem uma carreira de longos anos na rádio e na televisão e 24 horas depois ainda não pediu desculpa.""A Direção do CNID – Associação dos Jornalistas de Desporto não pode deixar de sublinhar com enorme desilusão uma parte das declarações do treinador do Benfica, sr. Roger Schmidt, após o jogo com o Sporting no domingo, no Estádio da Luz.Perante um jornalista que ele já viu muitas vezes, na Luz e não só, o treinador do Benfica respondeu a uma pergunta banalíssima ("O resultado foi melhor do que a exibição?) perguntando se o Jornalista era do Sporting ou do FC Porto. E repetindo-o depois, audivelmente, para o assessor que estava ao seu lado na mesa.O sr. Roger Schmidt sabe, por longa experiência, que os Jornalistas estão numa conferência de Imprensa para fazer perguntas. Em Portugal, na Alemanha, na Áustria ou na China. O sr. Roger Schmidt sabe, tem que saber, que desrespeitou um Jornalista que tem uma carreira de longos anos na rádio e na televisão e 24 horas depois ainda não pediu desculpa; o sr. Roger Schmidt sabe que a educação e a urbanidade são valores inegociáveis, no futebol e na vida.Noutros momentos, o CNID esteve ao lado dos Jornalistas perante treinadores que tiveram atitudes do género. Não podemos, desta vez, fazer outra coisa. Roger Schmidt teve uma lamentável atitude e deve pedir desculpas públicas. Os Jornalistas não estão ao serviço de clubes, estão ao serviço do público."