Liga Portugal emite comunicado após esfaqueamento de adepto no Benfica-AVS SAD

Para lá do comunicado do Benfica, também a Liga Portugal já reagiu ao incidente ocorrido nas bancadas do Estádio da Luz, com um adepto a ser esfaqueado no intervalo do encontro entre águias e AVS SAD "A Liga Portugal regista, com pesar, a existência de um incidente nas bancadas do Estádio da Luz, no intervalo do jogo SL Benfica-AVS, a contar para a 3.ª Jornada da 3.ª Fase da Allianz CUP, que culminou no transporte de um adepto, felizmente em situação estável, para o hospital.As primeiras palavras da Liga Portugal e da sua Direção Executiva são para o adepto ferido, desejando rápida recuperação e agradecendo a pronta intervenção dos meios de socorro presentes no local.A Liga Portugal exorta as autoridades responsáveis pela operação de segurança do jogo a um rápido e eficaz apuramento de responsabilidades sobre o sucedido e a um reforço das medidas preventivas para que situações semelhantes não se repitam nos estádios portugueses."