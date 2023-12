E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A contratação de Lucas Veríssimo pelo Corinthians permite ao Benfica encaixar 8 milhões de euros – pagamento em três parcelas –, ficando os encarnados com 20% de uma mais-valia numa futura negociação do central. Além disso, o clube da Luz liberta uma vaga para um empréstimo já que Veríssimo estava nessa condição no Timão e, ao sair em definitivo, permite à SAD ceder outro jogador.