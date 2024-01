Lucas Veríssimo despede-se do Benfica: «Saio com o sentimento de que poderíamos ter vivido algo mais»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lucas Verissimo (@lucasverissimo)

Lucas Veríssimo recorreu esta sexta-feira às redes sociais para partilhar um vídeo dos melhores momentos com a camisola do Benfica. Na legenda da publicação, o defesa-central brasileiro de 28 anos, que já foi entretanto oficializado como novo reforço a título definitivo do Al-Duhail, do Qatar, lamentou a forma como a sua passagem pelo clube da Luz terminou, assumindo que deixou Portugal com o sentimento de que poderia "ter vivido algo mais" pelo Benfica."Obrigado, Benfica! Por me acolher ao lado da minha família e pelo tempo maravilhoso que passámos juntos. Saio com o sentimento de que poderíamos ter vivido algo mais ou até que ficou a faltar alguma coisa para fazermos de diferente. Não sei, é difícil dizer. A única coisa que posso afirmar é que foi muito bom estar aqui! Vivi um sonho e realizei sonhos. Então fica aqui o meu muito obrigado! E podem ter certeza que serei mais um benfiquista a torcar por vocês! Aos amigos e profissionais do clube, muito obrigado!", pode ler-se.