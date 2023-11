Lucas Veríssimo é promessa eleitoral no Corinthians

Os sócios do Corinthians vão eleger nova direção dia 25 deste mês e os dois candidatos, André Luiz Oliveira e Augusto Melo, já deram conta que, se forem eleitos, pretendem avançar para a contratação a título definitivo de Lucas Veríssimo.

O central, de 28 anos, está cedido pelo Benfica ao clube de São Paulo até julho de 2024, mas, de acordo com o ‘UOL’, ambos os candidatos pretendem prolongar a ligação com o jogador, que tem estado em destaque ao serviço do Corinthians. O próprio jogador também já deu conta de que deseja ficar no Timão, após o final do período de cedência.

Recorde-se que no contrato de empréstimo de Veríssimo não está incluída nenhuma cláusula de opção de compra, pelo que o futuro presidente dos paulistas terá de negociar diretamente com a SAD benfiquista.