Lucas Veríssimo em destaque no Corinthians

O central Lucas Veríssimo está cedido ao Corinthians até junho de 2024, sem cláusula de compra obrigatória (o clube de São Paulo garantiu o direito de preferência), e está a exibir-se a bom nível. Até ao momento fez 9 jogos – 8 deles completos – e marcou 1 golo, destacando-se no plantel em vários aspetos. Tal como partilhou nos stories do Instagram, o brasileiro lidera no acerto do passe (92%), passes verticais (164), ações com bola (641), ações defensivas (93), cortes realizados (63) e duelos aéreos ganhos (37).