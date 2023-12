Lucas Veríssimo em modo de despedida? «Vou sentir saudades»

De férias em Portugal, depois de terminada a temporada no Brasil, Lucas Veríssimo deixa perceber que vai voltar de vez ao seu país. "Vou sentir saudades", escreveu o central, numa publicação no Instagram Stories, onde se vê um café e a sua casa, na Margem Sul.Nos últimos dias, a imprensa brasileira deu conta de um pré-acordo entre Benfica e Corinthians, para que o jogador permaneça no clube de São Paulo em definitivo, por 8 M€. Os dois clubes ainda discutem o parcelamento dessa verba.Veríssimo, de 28 anos, chegou ao Benfica no início de 2021, afirmando-se no esquema de três centrais. Mas uma grave lesão contraída em novembro desse ano atirou-o para longo período de recuperação e nunca mais voltou a ser primeira opção. Foi emprestado em final de julho passado, mas o Corinthians mostrou vontade em segurá-lo, em definitivo.De qualquer forma, o contrato de empréstimo só termina no final de junho de 2024.