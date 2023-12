Lucas Veríssimo está praticamente fechado no Corinthians e já se despediu de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Corinthians e Benfica já acertaram a forma de pagamento por Lucas Veríssimo. De acordo com o ‘Meu Timão’, que acompanha o clube paulista, este pagará os 8 M€ em três parcelas, no final de cada ano: 2 M€ em 2024, 3 M€ em 2025 e 3 M€ em 2026.Ainda segundo a mesma fonte, o central vai assinar pelo Corinthians um contrato válido por quatro anos, depois de ter sido emprestado em final, de julho passado. O Benfica, por sua vez, liquidará em março ou abril próximo os 2 M€ que faltam de João Victor. A fazer fé na publicações da mulher, Amanda Farias, que partilhou imagens de malas e no avião, Lucas, de 28 anos, voltou ontem ao Brasil. "Tchau casinha, até algum dia, quem sabe", escreveu, em jeito de despedida.