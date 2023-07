Lucas Veríssimo fora das escolhas de Roger Schmidt para o Benfica-Burnley

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lucas Veríssimo não consta na ficha de jogo do Benfica-Burnley, duelo de preparação que se disputa esta terça-feira à noite (a partir das 20h30) no Estádio do Restelo.

O defesa-central brasileiro, que está de saída dos encarnados para reforçar o Corinthians a título de empréstimo até ao final da temporada, ficou de fora dos jogadores chamados por Roger Schmidt para o duelo frente aos ingleses.