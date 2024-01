Lucas Veríssimo surpreende e ruma ao Qatar: acordo com Corinthians é anulado e Benfica recebe 9 milhões de euros

Lucas Veríssimo afinal já não vai rumar ao Corinthians e irá assinar contrato com o Al Duhail, clube do Qatar, e, além do jogador, quem fica a ganhar é o Benfica. De acordo com Fabrizio Romano, jornalista especializado em mercado de transferências, o clube da Luz e Corinthians ainda não tinham assinado o acordo para a transferência do central brasileiro. Entretanto, o Al Duhail intrometeu-se, ofereceu uma proposta salarial muito mais favorável ao jogador e ao Benfica paga 9 milhões de euros, mais um milhão que o clube paulista iria pagar ao Benfica.Desta forma, ficam todos a ganhar, excepto o Corinthians, que perde o jogador na véspera do arranque do campeonato paulista. Apesar de tudo parecer bem encaminhado para o jogador assinar a título definitivo pelo emblema de São Paulo, o acordo tinha de estar assinado até dia 15, mas nunca foi, revelou o jornalista italiano. Assim, o Benfica ficou livre para negociar com o Al Duhail, do Qatar, clube pelo qual vai assinar nos próximos dias.