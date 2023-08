Luís Campos vê Gonçalo Ramos como prioritário no PSG

Gonçalo Ramos continua a atrair o interesse de tubarões europeus e Luís Campos, conselheiro desportivo do PSG, vê mesmo no jogador do Benfica o alvo ideal para reforçar o ataque dos parisienses, segundo o jornalista francês do ‘Footmercato’ Santi Aouna. No entanto, a sugestão do dirigente português esbarra na principal intenção de Luis Enrique, de acordo com a mesma fonte. O novo treinador do campeão francês preferirá a contratação de Randal Kolo Muani, jogador do Eintracht Frankfurt.

Com maior ou menor prioridade, certo é que Gonçalo Ramos entrará sempre na lista de nomes equacionáveis para o PSG, que está prestes a perder um concorrente numa eventual luta pelo internacional português. O Manchester United está muito perto de fechar a compra do avançado Hojlund, da Atalanta, e assim sair da corrida pelo ‘pistoleiro’ das águias, depois de ter visto recusada uma oferta de 65 milhões de euros, mais 5 M€ em variáveis por como Record noticiou.

Por agora, a intransigência de Rui Costa mantém-se: o presidente da SAD dos encarnados aponta aos 80 milhões de euros para libertar o goleador. O Bayern Munique, refira-se, também já foi apontado como um possível destino.



À procura do golo frente ao FC Porto



Enquanto a indefinição paira em torno de Gonçalo Ramos, o foco tanto por parte do Benfica como do avançado está na Supertaça. Será difícil ver o internacional português, de 22 anos, sair da Luz antes do jogo frente ao FC Porto, agendado para 9 de agosto, face à proximidade desse encontro, em que o ‘pistoleiro’ procurará finalmente marcar ao rival. Gonçalo Ramos defrontou quatro vezes os dragões, todas como titular, mas ficou sempre em branco. De resto, durante a pré-temporada, o camisola ‘9’ assinou um golo ao Basileia e um bis ao Al Nassr, mas ficou de jejum nos últimos três particulares.