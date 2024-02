Luisão mostra diferença entre chefe e líder: «Para bom entendedor meia palavra basta»

Na mesma noite em que se soube que Roger Schmidt não iria fazer hoje a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela, Luisão recorreu às redes sociais para fazer uma publicação sobre... liderança.Nas stories do Instagram, o antigo capitão das águias e agora diretor técnico publicou uma imagem sobre a diferença entre um chefe e um líder e legendou: "Não queiram distorcer essa imagem. Para bom entendedor meia palavra basta! Benfiquista, o foco é no Vizela! Boa noite a todos!", pode ler-se.Recorde-se que o Benfica justifica a decisão de não haver conferência com o facto de o treinador das águias já ter falado há menos de 48 horas, na conferência pós-jogo frente ao Toulouse. De resto, existe a hipótese de acontecer o mesmo na véspera da receção ao Portimonense, marcada para dia 25, tendo em conta que as águias defrontam de novo o Toulouse, a 22. Os regulamentos da Liga só obrigam os técnicos a ir à flash interview. Já nas provas da UEFA, os técnicos têm de comparecer nas conferências pré e pós-jogo.