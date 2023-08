Luz recebeu outro concerto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de em finais de junho ter recebido os Rammstein, o Estádio da Luz voltou a abrir portas, ontem, a um concerto. Desta vez, o Benfica cedeu o seu recinto para o ‘Change’, um evento religioso que juntou milhares de evangélicos. Segundo a organização, as atuações de Taya, Alessandro Vilas Boas, Ana Paula Valadão, Isaque Valadão Bessa, Laura Souguellis, Israel Houghton e Math Maher lotaram as bancadas do estádio benfiquista. O relvado não foi utilizado.