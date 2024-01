Mainz desconhece acordo entre Benfica e Leandro Barreiro: «Só sabemos pela comunicação social»

Leandro Barreiro já tem acordo com o Benfica para ser reforço no próximo verão, a custo zero, mas o Mainz desconhece qualquer decisão que o médio tenha tomado. "Só sabemos através dos órgãos de comunicação social. Não recebemos qualquer contacto", referiu o diretor desportivo do clube, Martin Schmidt, à revista 'Kicker'.Por acabar contrato no próximo verão, Leandro Barreiro está livre para negociar com qualquer clube, pelo que o Mainz não tem de ser contactado. Mas, na verdade, o clube da Bundesliga até fez uma abordagem para tentar renovar com o internacional luxemburguês. "Apresentámos uma oferta pouco antes do natal", salientou.O médio, de 24 anos, tem estado afastado dos últimos jogos do Mainz, mas devido a uma rotura das fibras musculares de uma coxa. No entanto, o regresso está para breve. "Ainda não estava a 100%. Mas na próxima semana já deverá estar envolvido totalmente nas sessões de trabalho", sublinhou.