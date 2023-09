Man. United segue António Silva

António Silva faz parte dos planos do Manchester United para a época 2024/25, de acordo com o portal ‘Fichajes’. Segundo esta fonte, o treinador do clube inglês, Erik ten Hag, procura um central jovem para fazer concorrência aos habituais titulares Varane e Lisandro Martínez. Neste setor, o holandês também conta com Lindelöf, Jonny Evans e Maguire, mas todos deverão estar a prazo nos red devils. Aliás, este último esteve perto de reforçar o West Ham na última janela de transferências.

Entre os dez nomeados para o Troféu Kopa, prémio criado pela ‘France Football’ para distinguir o melhor sub-21 do Mundo, o central tem recebido a atenção de diversos clubes de topo. Ainda neste verão, foi apontado a clubes como Liverpool e Real Madrid, sendo que está blindado com uma cláusula de rescisão de 120 M€.