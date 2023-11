Man. United viu João Neves no dérbi com o Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Man. United esteve presente no Estádio da Luz para ver João Neves, revelou Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências. O jovem, de 19 anos, começa a despertar a cobiça de vários tubarões europeus e o emblema inglês quis ver ao vivo o benfiquista. Este não desiludiu, pois além de ter marcado um golo, foi ainda considerado o MVP da partida que os encarnados venceram, por 2-1.A título de curiosidade, João Neves chegou à concentração acompanhado por Bruno Fernandes, precisamente jogador e uma das figuras maiores do Manchester United. Os dois jogadores, no dia seguinte ao dérbi, iam mantendo uma conversa animada e a trocarem muitos sorrisos.