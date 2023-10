Manchester United e Real Madrid mantêm António Silva debaixo de olho

António Silva segue na 'lista de compras' de Real Madrid, Manchester United e outras equipas inglesas, segundo avança o jornalista Uriel Iugt este domingo, informação confirmada entretanto por. O nosso jornal sabe mesmo que o defesa do Benfica, de 19 anos, está a par do interesse dos vários clubes, interesse esse que já se manifestou anteriormente.Entre os dez nomeados para o Troféu Kopa, prémio criado pela ‘France Football’ para distinguir o melhor sub-21 do Mundo, o central tem recebido a atenção de diversos clubes de topo. Ainda neste verão foi apontado também ao Liverpool, sendo que está blindado com uma cláusula de rescisão de 120 M€.