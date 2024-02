Manchester United quer um central no verão e António Silva está entre os preferidos

O Manchester United ocupa o sexto lugar da Premier League, a 13 pontos do líder Liverpool, e os responsáveis dos Red Devils já começam a planear a próxima temporada. Uma das prioridades já definidas é a contratação de um central e há um português bem colocado para reforçar o emblema liderado por Ten Hag. De acordo com o portal 'Sport Bible', António Silva está numa reduzida lista de quatro possíveis contratações para o eixo defensivo dos ingleses.Jarrad Branthwaite, jogador do Everton, encabeça essa lista, mas consciente das dificuldades de contratar o jogador, o Man. United já tem definidas as alternativas e é aqui que aparece o nome de António Silva. Além do jogador do Benfica, há outro ex-futebolista dos encarnados bem cotado para ingressar no Man. United. Trata-se de Todibo, defesa que teve uma passagem discreta pela Luz, na época 2020/21, mas que tem brilhado ao serviço do Nice. Além destes, também Leny Yoro, do Lille, está numa lista restrita elaborada pela direção e equipa técnica do Man. United.Recorde-se que António Silva, jogador que chegou à equipa principal do Benfica no início da última temporada, rapidamente ganhou interessados no futebol europeu. Rui Costa fez questão de segurar o jogador no último mercado de inverno, mas na próxima janela de transferências tudo pode acontecer. De qualquer forma, se o Man. United avançar para a contratação do internacional português pode ter concorrência de peso. É que também o Real Madrid e o PSG, por exemplo, já estão convencidos com a qualidade de António Silva.