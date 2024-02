Mantorras: «Das milhares de crianças no Sambizanga fui escolhido para jogar no Benfica. Não há como não ser especial»

Pedro Mantorras não esconde o orgulho de ter representado o Benfica, mas também não esquece as suas origens. O antigo avançado contou numa entrevista ao 'Jornal de Angola' que se sente "especial"."Considero-me especial desde que saí da barriga da minha mãe. E vou dizer-lhe porquê: a minha sobrevivência no Sambizanga mostra que sou especial. Só comia uma refeição por dia, às vezes não comia nada. Das milhares de crianças que havia no Sambizanga, fui escolhido para jogar num grande clube como o Benfica. Não há como não ser especial", reconheceu o antigo futebolista, que está fora dos relvados há 13 anos.Mantorras contou, depois, como vive atualmente e detalhou alguns dos seus hábitos. "Sou uma pessoa simples, que gosta de estar com a família. Não consumo bebidas alcoólicas. Nunca gostei. Gosto de beber a gasosa Fanta, quissângua e de comidas como batata doce, mandioca e outros quitutes da terra. Quando estou em Angola, só como estas coisas."O antigo jogador não tem uma comida favorita. "Como de tudo um pouco. Habituei assim o meu estômago, porque não tinha o que comer quando era pobre e miserável. Então, o que aparecia para comer era o que comia. Hoje, que tenho algum dinheiro, continuo a comer de tudo um pouco. Não sou esquisito. Se for a casa de alguém e a pessoa comer com as mãos, eu também vou comer com as mãos."