Mantorras grato ao "pai" Luís Filipe Vieira: «Ele ficava com o meu salário e dava-me apenas 15%»

Pedro Mantorras deu uma entrevista ao 'Jornal de Angola' onde recordou o seu percurso no futebol e enalteceu o papel que Luís Filipe Vieira teve na sua vida. O antigo futebolista angolano, de 44 anos, que sonha construir uma academia no seu país natal, diz mesmo que o antigo presidente do Benfica foi um segundo "pai".



"Tinha 16 anos e cheguei à Europa num inverno de novembro, vestia calções e t-shirt. Graças a Deus, encontrei pessoas sérias na minha vida. É por isso que sou muito grato ao ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que me fez o homem que sou hoje e ter o património que tenho", explicou Mantorras.



E continuou, sempre em tom elogioso. "Já lhe disse isso e já falei dele várias vezes. Quando ele fala de mim chora. E eu também me emociono ao falar dele. Somos gratos um ao outro. Fez-me o homem em que me tornei, com princípios de vida. Sou grato por ter encontrado essa pessoa no meu percurso. Podia ser apenas mais um mas não, sou o Mantorras. Sou grato por tudo o que ele fez por mim e pelos meus. Deus iluminou o meu caminho, orientou-me e colocou esse senhor à minha frente, para orientar a minha vida. Saí de Angola, não sabia ler nem escrever em condições. Esse senhor matriculou-me na escola outra vez e ajudou-me a melhorar a maneira de falar o português. Fez-me voltar a estudar e acreditar que nunca é tarde para fazer as coisas na vida. E isso, vou levar para a minha vida toda."



Por isso Mantorras não hesita em considerar Vieira como um pai. "Perdi o meu pai de sangue, mas ganhei um pai adoptivo, que nunca me abandonou ao longo de todo este tempo. No Benfica ganhava muito dinheiro e recebia apenas 15%. O resto, ele guardava. Eu só tive acesso ao meu dinheiro aos 42 anos. O património que eu conquistei no futebol, foi graças a esse senhor. Eu tinha uma conta conjunta com o presidente Luís Filipe Vieira, que, para ser movimentada, eram necessárias as assinaturas dele e a minha. Chegou um dia em que ele me disse: 'agora que acabaste de jogar, tens este património e este dinheiro na conta. Isso é fruto do dinheiro que eu te descontava e guardava. Está aqui todo o dinheiro. É teu. Faz com ele o que quiseres. Daqui em diante levas a tua vida'."



E o que vai Mantorras fazer com todo esse dinheiro? "Para ser sincero, vou curtir com a minha família, os meus filhos, vou viver a vida que durante 17, 18 anos não vivi, porque queria ser o grande jogador que fui. A minha vida enquanto atleta de alta competição, era só seleção e estágios. Agora, vou viver a minha vida, vou casar com a minha mulher, dar-lhe essa alegria e dar atenção à minha família."