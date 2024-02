Mantorras: «Há 10 anos que não vou ao Colombo porque algumas pessoas são mesmo fanáticas»

Pedro Mantorras continua a ser figura acarinhada em Portugal pelos adeptos... e não só do Benfica. Ao 'Jornal de Angola', o antigo jogador dos encarnados revela que as manifestações de afeto continuam a ser uma constante e nem a um centro comercial consegue ir descansado'."Em Angola, hoje, estão a perder aquela mania e vergonha de verem um ídolo ou uma pessoa que gostam e ignorarem. Hoje, já tiram fotos, já abraçam, já fazem perguntas. Acredito, também, que o fazem por causa das redes sociais, para postarem. Mas, em Portugal, há um fanatismo de verdade. Há pessoas doentes mesmo. Obcecadas. Eu, em Portugal, já não entro em centros comerciais. Estou há uns dez anos sem entrar no Centro Comercial Colombo, porque algumas pessoas são mesmo fanáticas. Geralmente, são muito eufóricos. Uns querem tirar fotos, abraçam, choram, pedem para fazer vídeochamada para o pai ver que estão comigo", afirmou.Gestos de atenção que Mantorras garante serem partilhados mesmo por adeptos dos... rivas: "São reflexos do que eu fiz pelo futebol, das alegrias que dei aos angolanos e aos portugueses, sobretudo aos benfiquistas. Há sportinguistas que gostam do Mantorras, por causa da minha maneira de ser. Nunca ataquei ninguém, sempre me comportei como um ser humano normal como os outros. O meu melhor amigo, o senhor Maninho Kizembo, é sportinguista. De gema mesmo! Mas nunca misturamos as duas coisas".