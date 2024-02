Mantorras: «Tenho um salário vitalício. É igual ao que recebia quando jogava»

Mantorras deu uma entrevista ao 'Jornal de Angola' onde recorda as dificuldades de infância, os tempos do Benfica e a vida que agora tem, confortável do ponto de vista económico apesar de ter terminado a carreira precocemente."Tenho um salário vitalício. Até morrer", refere o ex-jogador angolano, frisando que "é um bom salário". "Só dois jogadores no mundo receberam este salário. Um foi o Eusébio e o outro sou eu, frisa Mantorras, de 44 anos.Questionado sobre o valor, o ex-avançado não diz quanto é mas mesmo assim deixa algumas "pistas". "É um bom salário. Não posso reclamar da vida. Mas, para responder à sua pergunta, é igual ao que eu recebia quando jogava", adianta.