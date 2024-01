Marcos Leonardo contra Arthur Cabral: 'Goalpoint' mostra diferenças entre os dois jogadores

MERCADO: BENFICA ATACA LEONARDO? ??



No Brasil (@geglobo) é noticiada uma oferta iminente do #SLBenfica, entre os 15 e os 20M€, pelo avançado Marcos Leonardo , do (recém-despromovido) Santos

StatsCard: o desempenho do jovem Marcos no Brasileiro 2023, comparado com a…

Com o Benfica à procura de mexer no ataque, Marcos Leonardo surge como alvo dos encarnados e a ‘Goalpoint’ fez um comparativo entre o avançado do Santos, em 2023, e o de Arthur Cabral em 2022/23, ao serviço da Fiorentina, antes de rumar à Luz.Os contextos, naturalmente, são diferentes, mas os números fornecidos por esta empresa especializada na análise estatística permitem retirar algumas ideias no que toca ao perfil dos 2 jogadores. Normalmente, a tendência na análise aos avançados passa por olhar para o número de golos e Marcos Leonardo marcou 13 enquanto Arthur Cabral somou 8, ainda que o jogador do Santos tenha precisado de rematar ligeiramente menos em lances de bola corrida (2 contra 2,4 por 90 minutos).Mas importa olhar para a forma como a análise da ‘Goalpoint’ permite encontrar diferenças nas características dos 2 jogadores. É que Arthur Cabral consegue apresentar uma maior tendência a responder a cruzamentos (0,7 contra 0,3 de Leonardo, p/90’) e consegue ganhar muitos mais duelos aéreos. É que Arthur Cabral vence praticamente metade das disputas desse género (49%), enquanto Marcos Leonardo apenas vence 26%, o que condiz com a análise de Jesualdo Ferreira, a Record , que apontou a questão física como discreta por parte do jovem jogador.Por outro lado, Marcos Leonardo aproveita os recursos técnicos para desequilibrar. Tem 2,9 dribles eficazes e faltas sofridas por 90 minutos contra 2,1 de Arthur Cabral.