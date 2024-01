Marcos Leonardo convocado para o jogo com o Sp. Braga

Marcos Leonardo integra a lista de convocados do Benfica para o jogo da Taça de Portugal com o Sp. Braga, marcado para quarta-feira (20h45) no Estádio da Luz."Da última vez que falámos, era algo que ainda estava em aberto porque estava sem treinar há um mês, mas as minhas impressões agora é que está muito bem. Tem muita qualidade, está feliz e com uma boa ligação aos outros jogadores. Está convocado para amanhã. Claro que sabemos que não pode ter muitos minutos, mas acho que é bom fazer parte da equipa amanhã. Se conseguir ter alguns minutos... É essa a nossa abordagem para as próximas semanas, para que ele consiga progredir e ter cada vez mais minutos", disse o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão do encontro da Taça de Portugal.