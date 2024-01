Marcos Leonardo e o golo na estreia pelo Benfica: «Sensação inexplicável que ficará para sempre na minha memória»

View this post on Instagram A post shared by Mlsa9?? (@marcosleonardo09)

Marcos Leonardo recorreu às redes sociais para falar da estreia com a camisola do Benfica, num jogo diante do Rio Ave no qual pontuou esse momento com um golo. No Instagram, o ex-Santos faltou de uma noite especial e assumiu que este momento irá ficar guardado na sua memória."NOITE ESPECIAL. Muito feliz pela minha estreia, e por marcar o meu primeiro golo com esta camisola, uma sensação inexplicável que ficará para sempre na minha memória. Obrigado equipa e adeptos pelo apoio do início ao fim, vocês são incríveis. 'É só o começo'. MUITO OBRIGADO MEU DEUS!", escreveu o dianteiro.