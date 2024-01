Marcos Leonardo está "a viver um sonho" no Benfica

Marcos Leonardo parece não estar nada arrependido do passo que tomou na carreira, quando escolheu o Benfica para a primeira experiência no futebol europeu. Nas redes sociais, o avançado partilhou uma imagem, em que se dirigia para o banco de suplentes, na partida com o Sp. Braga, a qual legendou com as seguintes palavras: "A viver um sonho".Recorde-se que o jogador foi pela primeira vez convocado por Roger Schmidt, ainda que não tenha saído do banco de suplentes. De qualquer forma, na antevisão desse encontro, o técnico assinalou que a adaptação do brasileiro está a decorrer de forma muito positiva. É expectável que para o próximo duelo, com o Rio Ave, o ex-Santos volte a ser chamado, no que será uma nova oportunidade de fazer os primeiros minutos de águia ao peito.