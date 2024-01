Marcos Leonardo: «Fico muito feliz por o Benfica ter-me escolhido»

Marcos Leonardo mostrou-se muito feliz por ter assinado pelo Benfica - até junho de 2029. O avançado contratado ao Santos por 18 milhões de euros disse mesmo que pretende "repetir os feitos" de vários jogadores brasileiros que passaram na Luz, como Jonas."Fico muito feliz por o Benfica ter-me escolhido e eu ter escolhido o Benfica. É um grande clube de Portugal, muitos brasileiros já deram certo aqui, como o Jonas. Espero repetir os feitos deles, fazer golos, ajudar a equipa e ganhar muitos títulos", começou por dizer o atacante, de 20 anos, à BTV."Sim, desde criança que treinei com os dois pés, com o direito e o esquerdo. O meu pai ajudou-me bastante a fazer esse trabalho extra campo. Com muita humildade vou ajudar e trabalhar para ajudar todo o staff com golos e assistências e contribuir da melhor forma possível.""Quando entrei no estádio fiquei encantado, é um estádio lindo, um estádio perfeito."Antes, num vídeo divulgado pelo Benfica nas redes sociais como forma de apresentação do novo camisola 36 das águias, este afirmou: "Agora já tenho tudo para jogar pelo Glorioso. Carrega Benfica."