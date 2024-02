Marcos Leonardo: «Não desistimos até ao último minuto»

O avançado Marcos Leonardo entrou apenas aos 87 minutos e revelou-se decisivo ao sofrer o penálti que permitiu ao Benfica vencer o Toulouse. "Esta é uma competição diferente, é 'mata-mata' com dois jogos difíceis. Este em casa foi complicado, a equipa deles dificultou muito a nossa vida mas graças a Deus conseguimos a vitória, Parabéns ao grupo já que não desistimos até ao último minuto, estou muito feliz", afirmou o brasileiro, elogiando o adversário. "Sabiamos que ia ser difícil, hoje em dia já não há equipas 'bobas'. O Toulouse é uma equipa bem treinada e dificultou bastante a nossa tarefa, mas com o tempo fomos melhorando e conseguimos vencer", sublinhou.Quanto ao jogo da segunda mão, em França, Marcos Leonardo mostra-se confiante mas cauteloso. "Sair a ganhar no 'mata mata' é muito importante, mas foi uma vitória só por um golo de diferença. Por isso não podemos facilitar no próximo jogo e temos de entrar focados para garantir a qualificação", frisou o dianteiro, que faz um balanço positivo dos primeiros tempos em Lisboa. "Estou muito feliz. Sabia que a adaptação seria difícil pois o jogo aqui é muito mais rápido do que é no Brasil. Estou grato aos meus colegas, à equipa técnica, a todo o staff e aos adeptos pela receção que me deram. Sinto-me cada vez mais em casa aqui", afirmou, vincando o desejo de conquistar troféus de águia ao peito: "Só é lembrado quem ganha títulos pelo que o meu objetivo é ganhar o máximo de troféus aqui no Benfica."