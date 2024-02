Mark Pembridge reencontra-se com Paulo Lopes na visita ao Benfica Campus como treinador

Mark Pembridge, jogador que passou pelo Benfica na temporada 1998/99, esteve no Benfica Campus, enquanto treinador dos Sub-16 do Dunottar School, a participar no Internacional Campus Experience. Neste regresso a Portugal, o galês reencontrou Paulo Lopes, agora treinador dos sub-23 das águias, com quem partilhou o balneário na Luz.Pembridge, em declarações à BTV, recorda que na passagem pelo Benfica, a equipa treinava ao lado do Estádio da Luz e que as condições do centro de estágio dos encarnados é de um nível superior. "As condições são excelentes, a facilidade é excelente. Quando eu jogava, o nosso treino era nas proximidades do Estádio da Luz. Agora existe um pequeno hotel onde os jovens da formação ficam, há a parte educativa e todos os campos à volta são excelentes. Tem tudo o que é necessário para muitos jovens chegarem à equipa principal e é essa a grande essência de uma academia", anotou o ex-jogador dos encarnados.