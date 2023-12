Martim Fortes pronto para se estrear nos Sub-23 do Benfica

Martim Fortes chegou ao Benfica no último verão, mas uma lesão no ombro impediu-o de, até agora, dar o seu contributo à equipa. Mas a estreia com a camisola dos encarnados está perto de acontecer. É que o avançado, de 18 anos, está na fase final da recuperação do problema físico e, em breve, pode entrar nas contas do treinador Paulo Lopes.De acordo com o queapurou, o jovem já trabalha com a equipa, ainda que com ligeiras limitações, pelo que nas próximas semanas pode ser um reforço para a reta final da primeira fase da Liga Revelação. O objetivo será manter a senda goleadora que apresentou na época transata ao serviço dos juniores do Vizela, onde apontou 16 golos em 31 partidas. Um registo que chamou à atenção do departamento de scouting dos encarnados, que não teve dúvida em apostar no jogador que fez grande parte da formação no Sacavenense.