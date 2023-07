Martim Neto após renovar com o Benfica: «Clube deu-me tudo desde que cá cheguei aos 12 anos»

Martim Neto renovou esta terça-feira com o Benfica até 2028, prolongando assim o seu contrato com o clube por mais cinco temporadas.





Em declarações ao canal oficial do clube, o jovem médio de 20 anos mostrou-se "muito grato" por todo o seu trajeto no Benfica - que começou quando tinha apenas 12 anos. "[Benfica] Foi um clube que me deu tudo desde que cheguei aos 12 anos. Sempre fizeram tudo para que me sentisse bem e estou muito grato pelo que fizeram por mim. São nove anos de muita aprendizagem e espero que continue assim", começou por dizer o centrocampista, que já se estreou pela equipa principal.Martim Neto faz um "balanço muito positivo" dos nove anos que leva de águia ao peito, assegurando que vai aproveitar a pré-temporada com a equipa principal para "aprender ao máximo com toda a equipa". "É um balanço muito positivo. Os treinadores e a estrutura sempre me apoiaram e cresci muito como pessoa. Pré-época? Vou tentar aprender ao máximo com toda a equipa. É uma pré-época como as outras, mas vou tentar desfrutar ao máximo e aprender muito, porque é um espaço de excelência", terminou.