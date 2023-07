Martim Neto renova com o Benfica até 2028

O Benfica oficializou esta terça-feira a renovação de contrato de Martim Neto até 2028, confirmando assim a notícia avançada por Record a 28 de junho.





Tal como avançámos em tempo oportuno, o médio de apenas 20 anos tinha várias propostas em mãos e resistiu muito a prolongar vínculo com o clube, mas a SAD dos encarnados conseguiu convencê-lo a mudar de ideias.Apesar de ter a presença garantida na pré-temporada do Benfica, ainda não é certo que o jovem jogador venha a integrar o plantel principal em 2023/24.Ligado ao clube há nove temporadas, Martim Neto estreou-se pela equipa principal a 13 de maio de 2022, no triunfo benfiquista por 2-0 frente ao Paços de Ferreira, na Capital do Móvel. Na altura, o médio rendeu o colega de formação Tiago Gouveia, que na segunda-feira (ontem) também assinou um novo contrato com o clube da Luz - igualmente válido até 2028.