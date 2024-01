Mascherano deixa convite a Di María para os Jogos Olímpicos: «Seria uma boa forma de se despedir»

Javier Mascherano, selecionador dos sub-23 da Argentina, deixou a porta aberta à presença de Di María nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. O técnico gostava que o jogador do Benfica se despedisse da sua seleção nessa prova e ainda referiu o nome de Messi como outro jogador a ter em conta."Jogadores como Messi e Di María ganharam a possibilidade de escolher se querem atuar nos Jogos Olímpicos. Para o 'Fideo' seria uma boa maneira de se despedir", disse, em entrevista à 'D Sports Radio.'A competição de futebol nos Jogos Olímpicos decorre entre 24 de julho e 9 de agosto e a presença nesta prova mudaria o plano inicial de Di María. É que o jogador do Benfica, que acaba contrato com as águias nesta temporada, já referiu várias vezes que vai despedir-se da seleção na Copa América, a ser disputada entre junho e julho.Recorde-se que, de acordo com as regras, o torneio olímpico é disputado por seleções sub-23, mas há 3 vagas para jogadores que excedem essa idade. É neste lote que podem surgir os nomes de Messi e Di María, mas também o de Otamendi, por exemplo.Mascherano, que foi colega de Di María na seleção, deixou ainda a porta aberta para Lionel Scaloni orientar os sub-23 nos Jogos Olímpicos se este for o desejo do selecionador principal da Argentina. "Se tudo correr bem, oxalá que Scaloni possa orientar os sub-23 nos Jogos Olímpicos", frisou.