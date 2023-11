Mauro Xavier pede saída de Schmidt: «Não posso compactuar mais com este treinador. Rui Costa tem a palavra»

Mauro Xavier, conhecido adepto benfiquista e colunista de, recorreu esta quarta-feira às redes sociais para demonstrar o seu profundo desagrado com a atual campanha do Benfica na Liga dos Campeões, em especial a performance que está a ter hoje diante dos espanhóis da Real Sociedad, no Estádio Anoeta."Somos maior que Portugal. Quando assim não é algo está profundamente errado. Infelizmente Roger Jesus chegou ao fim da linha. O rei vai nú e depois de 4 amassos não posso compactuar mais com este treinador que perdeu o modelo de jogo e os jogadores. Hoje tem a palavra Rui Costa", escreveu.