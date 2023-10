Médio do Benfica opta pela seleção da Ucrânia em vez de Portugal

Apesar de ter nascido em Portugal, o médio benfiquista Andre Vakalyuk demonstrou a vontade de representar a seleção sub-17 da Ucrânia, país de origem dos progenitores que emigraram para o nosso país e deram o seu consentimento para o filho jogar com as cores da Ucrânia. Aos 16 anos, o jogador tem alternado entre as equipas de juvenis e de juniores dos encarnados, tendo despertado a atenção de Vladimir Yezersky, selecionador dos sub-17 dos ucranianos, que espera contar com ele em breve.O jovem chegou ao Seixal em 2018 e chegou a ser equacionada a sua chamada à Seleção Nacional nas categorias de base, mas tudo aponta agora para que a federação ucraniana tenha ganho a dianteira para contar com o jogador no futuro.Segundo informações do 'Sport.24', a família de Andre Vakalyuk já se deslocou a Madrid para formalizar o processo de obtenção do passaporte ucraniano, mas o mesmo ainda demorará algum tempo. Por isso, na primeira fase de qualificação para o Europeu sub-17 o médio do Benfica não poderá ajudar a Ucrânia, mas a equipa técnica acredita que isso será possível na próxima fase de qualificação.