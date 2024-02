Médio do Toulouse avisa Benfica: «Podemos vencer as melhores equipas do Mundo»

O médio Aron Donnum está confiante no sucesso do Toulouse na eliminatória com o Benfica e deixou um aviso aos encarnados. A equipa francesa ficou em 2.º lugar do Grupo E da Liga Europa e derrotou (3-2) o Liverpool em casa, em jogo realizado a 9 de novembro de 2023."Até agora fizemos uma campanha incrível . É algo realmente especial jogar na Europa. […] Seria uma loucura fazer algo contra o Benfica, mas acho se conseguirmos um bom resultado de Portugal teremos a oportunidade de fazer algo grande em casa. Mostrámos que podemos vencer as melhores equipas do mundo em Toulouse", atirou o jogador, ao 'Nordisk Football'.O norueguês, de 25 anos, também reconheceu: "Não estamos a ter um desempenho muito bom na Ligue 1, mas acho precisamos nos concentrar no positivo. […] Temos de conseguir seguir em frente." O Toulouse, 12.º classificado do campeonato francês, visitará o Benfica dia 15 de fevereiro, na 1.ª mão do playoff da Liga Europa. O 2.º jogo está marcado para uma semana depois, dia 22.