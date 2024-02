Meité cresce no PAOK: gregos já pensam em ficar com o médio do Benfica

O PAOK tem gostado do que vê de Meité e até já pensa em ficar com o médio de forma definitiva. Mas não pelo valor que o Benfica estipulou. Emprestado pelas águias, o jogador partiu com uma opção de compra de 4 milhões de euros mas os gregos pretendem baixar esse valor para... os 1,5 M€, de acordo com as últimas informações avançadas pela imprensa daquele país.Este é já o segundo empréstimo do franco-marfinense desde que assinou pelo clube da Luz - já na temporada passado havia estado cedido à Cremonese -, mas agora o fim do vínculo com os encarnados pode estar mais próximo. Na Grécia, o centrocampista, de 29 anos, tem conseguido o protagonismo que perseguia e existe, pois, a vontade de estender a ligação com o clube, pelo qual já leva 24 jogos e 1 golo esta temporada.Meité vestiu de águia ao peito em 27 ocasiões numa época atribulada, a de 2021/22, em que o Benfica começou com Jorge Jesus mas acabou treinado por Nélson Veríssimo.