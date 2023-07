Meité treina a central

É certo que Meité não vai ficar no plantel encarnado e, não fazendo parte dos planos de Roger Schmidt, até tem treinado numa posição que não é a sua. Segundoapurou, o médio de origem, que no Benfica já atuou a ‘6’ ou a ‘8’, tem feito de central em alguns treinos das águias. Até agora, contudo, o jogador ainda não se estreou nesta pré-temporada.A derradeira oportunidade será diante do Feyenoord, no domingo, mas o que é certo é que o jogador, de 29 anos, está à procura de novo clube, sendo que o regresso a Itália é o cenário mais provável. Depois de ter estado cedido à Cremonese, na última temporada, Meité pode vir a reforçar o Génova.