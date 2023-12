Melhor jogador da Gold Cup diz ter sido pretendido pelo Benfica: «No final não deu em nada...»

Atualmente vinculado ao Houston Dynamo, Adalberto Carrasquilla é uma das grandes figuras do futebol do Panamá e, segundo revelou o próprio, a sua carreira esteve muito perto de passar por Portugal, mais concretamente no Benfica. Em declarações ao portal do jornalista Gianluca di Marzio, o jogador panamiano de 25 anos, que este ano foi eleito como o melhor jogador da Gold Cup, lembrou ainda outras tentativas falhadas de jogar na Europa e a forma como a sua carreira acabou na MLS para ser destaque numa equipa que este ano conquistou a U.S. Open Cup."Aos 18 anos fiz testes no Fluminense e depois também na Roma. O Benfica também estava interessado, mas no final não deu em nada", assumiu o atual jogador do Houston Dynamo, que na passagem pela Europa viveu uma experiência inesquecível na referida Roma: "Houve um dia em que jogámos contra a primeira equipa. Estavam lá o De Rossi, Maicon, El Shaarawy e o Nainggolan..."Depois dessas tentativas falhadas, o panamiano voltou a ser recusado nos Estados Unidos e decidiu testar-se no futebol espanhol. "Tive um período de testes no Philadelphia Union, nada aconteceu e voltei para o Panamá. Treinei um ano sozinho e depois apareceu o Cartagena." Nos espanhóis evidenciou-se, foi figura na subida da equipa e acabou por, finalmente, dar o salto para a Major League Soccer, a mesma Liga onde tinha sido rejeitado. "Fiquei surpreendido como futebol. Na televisão parece muito passivo, mas assim que entras em campo notas logo o ritmo. Não foi fácil a adaptação", explicou.