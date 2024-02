Menotti quer ver Di María no Rosario: «Espero que venha para disputar a Libertadores»

César Luis Menotti, treinador que conduziu a Argentina à vitória no Mundial de 1978, quer ver Ángel Di María no Rosario Central. "Espero que ele venha para disputar a Taça Libertadores. É emocionante e merece-o. Representa um bairro de Rosário que produziu grandes jogadores", afirmou nos últimos dia o histórico técnmico, de 85 anos, em entrevista à Rádio AM 770.O campeão do Mundo, de 35 anos, regressou ao Benfica no último verão, como jogador livre. Assinou por uma temporada e já se pode comprometer com outro clube. Na entrevista que concedeu à BTV sexta-feira, Rui Costa agradeceu o esforço que Fideo fez para assinar e expressou a confiança na renovação.Di María é um dos jogadores mais influentes do Benfica. Em 29 jogos realizados, conta 11 golos e cinco assistências.Menotti, hoje diretor de seleções da AFA, revelou ser adepto do Rosario, quando falou da transformação dos clubes argentinos em sociedades desportivas. "Nasci em um clube. O Rosario Central é meu desde que nasci, por isso insisto que a desculturação tira tudo. Os clubes pertencem aos associados. Não são do presidente da AFA nem de ninguém, são dos associados", vincou, assumindo-se contra a criação das SAD: "Privatizar um clube é como roubar o dinheiro de um trabalhador."O antigo selecionador argentina manifestou a esperança de que Messi jogue o próximo Mundial, em 2026, a realizar nos EUA, Canadá e México.