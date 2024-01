Milhões do Qatar seduzem Rafa

O futuro de Rafa deve mesmo passar pelo futebol do Qatar, onde o Al-Sadd continua a fazer pressão alta e acena com uma proposta financeiramente vantajosa na ordem dos 6 milhões de euros anuais limpos. O clube onde alinha o ex-portista Matheus Uribe já tentou contratar o avançado do Benfica no último verão, mas os encarnados conseguiram que o jogador ficasse na Luz até final de contrato.

Apesar de o Al-Sadd estar na pole position pela contratação de Rafa, não está sozinho na corrida e em Itália fala-se de clubes muito interessados. O 'Corriere dello Sport' escreve que a Lazio procura um avançado versátil e que o treinador Maurizio Sarri aprecia as características do português ao ponto de ponderar a contratação já em janeiro por 3 ou 4 M€. Já o Milan estaria disposto a aguardar pelo final da época para fechar o negócio a custo zero.