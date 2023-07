Ministério Público acusa 13 elementos dos No Name Boys de agressão e violação de um menor

O Ministério Público (MP) acusou 13 elementos dos No Name Boys, claque do Benfica, de crimes de roubo, ofensas à integridade física, violação agravada, gravações ilícitas, coação agravada, desobediência, detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes, revelou o 'Jornal de Notícias'. Em causa estão atos alegadamente cometidos em 2021 e 2022. Os arguidos, refira-se, foram detidos em janeiro deste ano no âmbito de uma operação da PSP contra a violência no desporto e oito deles ficaram mesmo em prisão preventiva O 'JN' acrescenta, no caso da acusação de violação, que estes adeptos 'casuals' agrediram e molestaram sexualmente um menor de 16 anos adepto do Benfica, pelo facto de este ter amigos do Sporting e partilhar fotografias das claques.