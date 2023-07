Modelo de negócio do Benfica inspira o Anderlecht

O Anderlecht sempre teve como modelo de trabalho aquilo que os 'vizinhos' do Ajax fazem há vários anos, nomeadamente pela aposta forte nas camadas jovens para garantir a sustentabilidade financeira e os resultados desportivos, mas a pouco e pouco essa abordagem estará a mudar. De acordo com o jornal 'La Dernière Heure', a formação de Bruxelas estará agora a tentar fazer algo similar àquilo que o Benfica vem fazendo nos últimos tempos, nomeadamente na aposta em contratação de jogadores jovens para, depois, conseguir ganhos consideráveis em vendas.E tudo por conta da admiração que Jesper Fredberg, o novo diretor desportivo do clube, começou a ter pelo método de trabalho no mercado do Benfica. "O Fredberg admira o trabalho do Benfica. A equipa portuguesa continua a ser muito forte, mas acima de tudo é uma inspiração no campo do recrutamento. Os recentes lucros com Enzo Fernández e Darwin Núñez deram algumas ideias ao Anderlecht", escreve o referido jornal belga, segundo recolhe o VoetbalNieuws.A primeira indicação dessa mudança de paradigma já começou a ser vista neste defeso, com as contratações de Kasper Dolberg, Louis Patris e Anders Dreyer, jogadores com os quais o Anderlecht tenciona pelo menos triplicar o lucro em face do valor investido. Pelo menos é esse o "sonho", segundo o 'La Dernière Heure'.