"Momentos de orgulho" com bolo no Seixal: como se festeja a subida de jovens à equipa principal do Benfica

A revista alemã 'Sportschau' esteve no Benfica Campus para compreender o trabalho feito no Seixal e Pedro Mil-Homens, diretor-geral da formação dos encarnados, descreveu como se celebra a a estreia de jovens na equipa principal: há bolo partilhado entre jogadores, equipa técnica e responsáveis e uma grande dose de alegria."São sempre momentos de orgulho para todos nós, mesmo que o bolo seja apenas um símbolo", destaca Mil-Homens, lembrando o objetivo principal no Seixal: "Todos os rapazes que treinamos aqui têm um único sonho: jogar na equipa principal do Benfica. Tudo o que fazemos está subordinado a ese objetivo."Durante a entrevista, Pedro Mil-Homens também destacou os pressupostos que levam o Benfica a apostar num jogador para a sua formação, com ênfase para a relação que o jogador tem com a bola. "Se não fores perfeito no controlo da bola, não conseguirás chegar ao Benfica Campus", sublinhou, lembrando que é no Seixal que um jovem "tem as melhores perspetivas de se tornar um jogador profissional."