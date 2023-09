Morato apresenta-se amanhã no Benfica

Morato deve apresentar-se amanhã no Benfica Campus, no Seixal, depois de ter estado ao serviço da seleção sub-23 do Brasil. Isto depois de ter sido cancelado o segundo jogo com a congénere de Marrocos, previsto para hoje, devido ao forte sismo que abalou o país africano.A maioria dos elementos da comitiva canarinha deixou ontem a cidade de Fez. Segundo a CBF, o primeiro grupo deixou o hotel ainda de madrugada, embarcando em diversos voos para os países de origem.O defesa-central do Benfica, de 22 anos, não atuou no encontro de quinta-feira, que Marrocos venceu, por 1-0. Sendo assim, Morato regressa ao Benfica sem ter jogado. A federação marroquina justificou o cancelamento do jogo devido a "comoção nacional", em consequência das vítimas provocadas pelo forte terramoto.O plantel dos encarnados, refira-se, voltar amanhã aos treinos, depois de ter gozado hoje um dia de folga.