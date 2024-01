Morato e a posição de lateral-esquerdo: «É um pouco diferente, mas vou-me habituando»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O brasileiro Morato tem sido aposta de Roger Schmidt como defesa-esquerdo, uma posição nova para o jogador que só pensa em contribuir para o sucesso coletivo da equipa. "É um pouco diferente, mas vou-me habituando ali e apanhando o 'feeling'. Por mais que esteja perto dos centrais, jogar a lateral tem coisas diferentes e estou a adaptar-me a cada jogo", afirma o camisola 5 dos encarnados num pequeno excerto da entrevista à BetanoMag."É uma posição diferente, mas isso não importa. Tenho somado minutos e tenho ajudado o Benfica", frisou Morato, que tem sido titular no flanco esquerdo da defesa desde o triunfo (2-1) no dérbi com o Sporting.